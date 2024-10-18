"سيعود الهلال إليه حال مواجهة أي مشكلة" .. تصريحات مايكل إيمينالو تضعه في ورطة!

"تصريحات إيمينالو لم تكن موقفة"

وضع النيجيري مايكل إيمينالو الرئيس التنفيذي لكرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين نفسه في ورطة، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن أمنيته بأن يواجه الهلال بعض التحديات حتى تُصبح المنافسة بدوري روشن أقوى.

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وخرج إيمينالو بتصريحات في بودكاست "أوبي وان" أكد على أنه يثق بأن الهلال سيواجه بعض التحديات مستقبلًا، وأن هذا الأمر ما يريده لأنه سيكون في صالح الدوري، وأن النصر مع ستيفانو بيولي والاتحاد مع لوران بلان سيكونوا منافسين له بقوة.

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وعلق الإعلامي محمد الدهش عبر برنامج "أكشن مع وليد" على تصريحات إيمينالو قائلًا: "التعبير خانه، ولذلك ظهر التوضيح من الرابطة، والتصريح من رجل مسؤول في أعلى سلطة في الدوري".

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وأضاف: "من الأجدر التوضيح في تصريحه بأن الأندية الأخرى تحتاج إلى المزيد من التطور والعمل وجلب جهاز فني ولاعبين مميزين مثلما فعل الهلال".

واختتم الدهش تصريحاته قائلًا: "إذا واجه الهلال أي تحديات سواء رفض نقل مباراة أو أي إشكالية، سيعود الهلاليين إلى هذا التصريح وستحدث الأزمة".