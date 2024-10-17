اعتراف نصراوي رغم العداوة .. "علي البليهي لا يُستبعد وهو كقائد أفضل من سالم الدوسري ألف مرة"

مدافع الهلال استبعد من التجمع الأخير للمنتخب السعودي

مازال الجدل حول اختيارات المدرب روبرتو مانشيني لقائمة المنتخب السعودي الأخيرة متواصلًا في أروقة الإعلام السعودي، خاصة قراره المفاجئ والصادم باستبعاد مدافع الهلال علي البليهي.

المدرب الإيطالي برر قراره بتراجع أداء البليهي مع ناديه حاليًا، لكن بعض المصادر تحدثت عن خلافات ومشادة وقعت بين الطرفين خلال مواجهة الصين في تجمع سبتمبر، مشيرة إلى أن المدافع المخضرم لن يرتدي قميص الأخضر ثانية أبدًا في ظل وجود مانشيني.

المنتخب السعودي لم يستطع الفوز في أي من مباراتيه في التجمع الأخير، حيث خسر أمام اليابان وتعادل مع البحرين، رغم أنهما أقيمتا في ملعب الجوهرة المشعة بجدة، وقد فتح ذلك باب الانتقادات تجاه المدرب واللاعبين وعلى رأسهم سالم الدوسري لإهداره ركلة جزاء أمام المنتخب الخليجي.

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عبد العزيز المريسل أحد صقور الإعلام النصراوي لم يجد مشكلة في الاعتراف بضرورة تواجد البليهي مع المنتخب السعودي، مشيرًا إلى أن استبعاده من القائمة تمامًا قرار خاطئ تمامًا، ومطالبًا بتواجده على دكة البدلاء على الأقل حال كان مستواه أقل من المطلوب ليكون أساسيًا.

المريسل، ورغم عداوة البليهي مع الجمهور والإعلام النصراوي واستفزازه الدائم لهم، أكد أن المدافع السعودي أفضل من زميله الدوسري من حيث القيادة، إذ قال لقناة 24 الرياضية السعودية "علي البليهي لا تتخلى عنه في المنتخب أبدًا، إن لم يكن جيدًا على الصعيد الفني ليجلس على مقاعد البدلاء، هو كقائد أفضل من سالم الدوسري ألف مرة".