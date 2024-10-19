أخبار الهلال اليوم | عائق قانوني ضد عودة نيمار .. وإحباط كريستيانو رونالدو بشأن الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 19 أكتوبر 2024.

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"نسحب الأسطورة من ماجد عبد الله!" .. رسالة دفاعية عن سالم الدوسري واتهام نجم النصر بإشعال الأزمة

وجه الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز، رسالة دفاعية عن سالم الدوسري، قائد فريق الكرة بنادي الهلال ومنتخب السعودية، بعدما بات اللاعب مثار انتقادات واسعة، خلال الأيام الماضية، بسبب ظاهرة إهدار ركلة الجزاء مع الأخضر. "اقرأ التفاصيل"

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"هل يقصد النصر؟" .. الوليد بن طلال يثير الجدل في زيارته إلى "متحف الهلال" وجوكوفيتش حاضر!

حرص الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بالعملاق السعودي الهلال، على زيارة "متحف النادي"، مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

"لا يصلح" .. رد يحبط كريستيانو رونالدو بعد أنباء عرض نفسه على الهلال!

كشف الإعلامي الرياضي طارق النوفل، عن أنباء متواترة حول موقف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، والذي قام بعرض نفسه على الهلال من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

الفيحاء أكبر دليل .. سالم الدوسري يعيش "معاناة ميسي القديمة" وعلى الهلال عدم الخوف من غياب ياسين بونو!

"من الذي يستطيع إيقاف الهلال؟!".. أصبح هذا السؤال اعتياديًا، بعد كل مباراة يخوضها الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس. "اقرأ التفاصيل"

جيسوس يتحدث عن مصير نيمار وياسين بونو من قمة الهلال والعين .. ويؤكد: "هذا اللاعب سيجعلني اعتمد عليه!"

أشاد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بمستوى لاعبيه أمام ضيفه الفيحاء، مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

"سالم الدوسري قمر النجوم!" .. سامي الجابر يكشف عن "السر الحقيقي" للهجوم على قائد الهلال

دافع سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن النجم الدولي سالم الدوسري؛ بعد حملة الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها، منذ عدة أيام. "اقرأ التفاصيل"

"نعلم أنك ستعود، لكن متى؟!" .. قميص نيمار يفجر السخرية والجدل بين جماهير الهلال

خطف النجم البرازيلي نيمار دا سيفا، لاعب الهلال السعودي، الأضواء خلاله ظهوره في ملعب المملكة أرينا، لتحية زملائه بعد الفوز الكاسح على الفيحاء. "اقرأ التفاصيل"

"دمرت عامي السعيد وهذا هو أكثر شيء يؤلمني" .. نيمار يروي معاناته مع الإصابة الملعونة بالدموع والصراخ

أعرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، عن رغبته بالعودة للملاعب في أقرب فرصة، بعد فترة غياب طويلة بلغت عامًا تقريبًا للإصابة. "اقرأ التفاصيل"

جيسوس يجهل الحقيقة! .. عائق قانوني يقف في طريق عودة نيمار للمشاركة مع الهلال

يتحسس النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، خطوات العودة للملاعب في أقرب فرصة، بعد فترة غياب طويلة بلغت عامًا تقريبًا للإصابة. "اقرأ التفاصيل"

"الهلال يبحث عن كريستيانو رونالدو ليشهره!" .. رد قاطع يصف عرض قائد النصر بـ"غير المعقول"

وجه الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، رسالة حاسمة، حول الأنباء المتداولة، بشأن عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، نفسه على الهلال، بعد انتهاء عقده مع النصر في الصيف المُقبل. "اقرأ التفاصيل"