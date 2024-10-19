جيسوس يجهل الحقيقة! .. عائق قانوني يقف في طريق عودة نيمار للمشاركة مع الهلال

كيف يحل الزعيم هذه الأزمة؟

يتحسس النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، خطوات العودة للملاعب في أقرب فرصة، بعد فترة غياب طويلة بلغت عامًا تقريبًا للإصابة.

وكان نيمار، قد تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل بتصفيات كأس العالم 2026، ليُحرم الهلال من خدمات نجمه لفترة طويلة.

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معلنًا جاهزية نيمار 100% من الناحية الطبية؛ قائلًا: "مر عام على إصابته بـ(الرباط الصليبي)، لقد تعافى بشكل كامل وشارك في التدريبات الجماعية.. إذا صارت الأمور بشكل طبيعي؛ سينضم لقائمة مباراة العين".

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لكن المستشار القانوني أحمد الأمير، الخبير باللوائح الرياضية، وجه ضربة موجعة لخطط الهلال بخصوص نيمار، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع المشاركة مع الزعيم في آسيا.

وقال الأمير في مساحة صوتية على منصة "X" (تويتر سابقًا): "لكي يكون نيمار مؤهلاً قانونياً للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، لابد أن يكون مسجلاً ضمن قائمة الفريق الأول لناديه".

وأضاف: "نيمار لا يستطيع المشاركة في مباراة العين، بسبب عدم تسجيله فى قائمة الهلال المحلية، حيث تم الاشتراط على تسجيل 8 لاعبين محترفين دون تحديد تاريخ ميلاد معين".

ويستضيف العين نظيره الهلال السعودي، على استاد هزاع بن زايد بعد غد، ويحل الوصل ضيفا على الغرافة القطري، في استاد البيت الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دوري النخبة.