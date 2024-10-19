"دمرت عامي السعيد وهذا هو أكثر شيء يؤلمني" .. نيمار يروي معاناته مع الإصابة الملعونة بالدموع والصراخ

أعرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، عن رغبته بالعودة للملاعب في أقرب فرصة، بعد فترة غياب طويلة بلغت عامًا تقريبًا للإصابة.

وكان نيمار، قد تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل بتصفيات كأس العالم 2026، ليُحرم الهلال من خدمات نجمه لفترة طويلة.

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وأجرى نيمار مقابلة مع قناة "NR Sports" على يوتيوب المعنية بنشر أخبار وتصريحات النجم البرازيلي، قال خلالها: "لم أتخيل أبدًا أنني سأتجاوز عدد أهداف الأسطورة بيليه مع المنتخب، كنت أعيش لحظة رائعة في حياتي، ومن ثم انضممت إلى الهلال واستقبلت ابنتي".

وأضاف: "كان كل ذلك يمثل عامًا سعيدًا بالنسبة لي، لكن بعد ذلك حدثت هذه الإصابة. أتذكر اللحظة التي تعرضت فيها للإصابة، شعرت وقتها بألم كبير، وأدركت على الفور أنها إصابة قوية وسيطول علاجها".

وتابع النجم البرازيلي باكيًا: "أنا متشوق كثيرًا للعودة إلى الملاعب. كرة القدم هي أكثر شيء أحبه في الحياة، لذلك أعاني كثيرًا مع كل يوم يمر وأنا خارج الملعب.. هذا أكثر شيء يؤلمني".

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أنهى نيمار حديثه قائلًا: "في كل مرة أتعرض فيها لإصابة أنهض بقوة من أجل العودة، لكنني لا أعود جزئيًا، أحاول تجاوز الأمر الآن بالتركيز على هدفي والتعايش مع الأشخاص الأكثر أهمية في حياتي وهم أصدقائي وعائلتي وكرة القدم".

وكان جورج جيسوس، مدرب الهلال، قد أكد جاهزية نيمار 100% من الناحية الطبية؛ قائلًا: "مر عام على إصابته بـ(الرباط الصليبي)، لقد تعافى بشكل كامل وشارك في التدريبات الجماعية.. إذا صارت الأمور بشكل طبيعي؛ سينضم لقائمة مباراة العين".