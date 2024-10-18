"هل يقصد النصر؟" .. الوليد بن طلال يثير الجدل في زيارته إلى "متحف الهلال" وجوكوفيتش حاضر!

الاحتفالات مستمرة في نادي الهلال..

حرص الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بالعملاق السعودي الهلال، على زيارة "متحف النادي"، مساء اليوم الجمعة.

الهلال يحتفل هذه الأيام، بذكرى مرور 67 سنة على تأسيسه؛ حيث كتب خلال هذه الفترة، تاريخًا مرصعًا بالإنجازات والبطولات، التي وصلت إلى 70 لقبًا.

وخلال الزيارة.. أثار ابن طلال "الجدل"، عندما تحدث عن إنجاز الفريق الهلالي؛ بالحصول على لقب دوري أبطال آسيا 2019.

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وقال عضو الشرف الذهبي لرئيس النادي فهد بن نافل: "من هُنا بدأ الإزعاج"؛ دون أن يضيف أي شيء آخر، وسط ابتسامة وضحك الحاضرين.

وربط البعض بين حديث الأمير الوليد بن طلال، وما تم اعتباره محاولات مستمرة من الغريم الأزلي نادي النصر وجماهيره، لبطولات الزعيم الهلالي "القارية".

الهلال توّج بـ4 ألقاب في مسابقة دوري أبطال آسيا "رقم قياسي"؛ اثنان منهم كانوا بـ"المسمى القديم"، ومثلهما بـ"النظام الجديد" في عامي 2019 و2021.

وعلى جانب آخر.. حرص أسطورة التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش، على زيارة متحف نادي الهلال، والتعرف على إنجازات النادي الرياضية؛ قبل أن يحضر مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويضم الهلال في صفوفه، ثنائي صربي هما متوسط الميدان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والمهاجم الهداف أليكساندر ميتروفيتش؛ وهو ما قد يكون وراء حضور جوكوفيتش للمباراة، والذي ظهر وهو يرتدي "شال الزعيم".

جدير بالذكر أن جوكوفيتش يتواجد في السعودية حاليًا، للمشاركة في بطولة كأس الملوك للتنس "Six Kings Slam"، برعاية "موسم الرياض"؛ حيث سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مساء غدٍ السبت، ضد أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال، بعد الخسارة أمام الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول على العالم، في دور نصف النهائي.