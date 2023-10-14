أخبار الهلال اليوم | طلب خاص من سالم الدوسري وقرار قاسٍ تجاه الفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم السبت، الموافق 14 أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارًا قاسيًا ضد سلمان الفرج!

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قراره بشأن سلمان الفرج قائد فريق نادي الهلال، بعدما تعرض للطرد خلال مباراته الأخيرة أمام ناساجي الإيراني. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا .. سالم الدوسري ينافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن القوائم النهائية للاعبين، الذين ينافسون على جوائز الأفضل في عام 2022، والتي سيتم الإعلان عنها خلال حفل سيقام بالدوحة يوم 31 أكتوبر الجاري. "اقرأ التفاصيل"

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البليهي : أنا قدوتي في السعودية وهذا الأسطورة هو مثلي الأعلى خارجها!

كشف علي البليهي نجم الهلال السعودي، عن قدوته في الدفاع داخل وخارج بلاده، ليقع اختياره الثاني على أحد نجوم ريال مدريد السابقين. "اقرأ التفاصيل"

"من يدافع عن الحمدان يعزمه على قهوة وهذا الشرط الوحيد للتجنيس في السعودية"

انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، محاولات بعض الجماهير في الدفاع عن عبد الله الحمدان لاعب المنتخب السعودي رغم هبوط مستواه. "اقرأ التفاصيل"

الدوسري يغيب عن لقاء الهلال والحزم

طلب سالم الدوسري من ناديه الهلال عدم المشاركة في مباراة فريقه أمام الحزم، في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الدوسري اتفق مع الهلال على عدم المشاركة في مباراة الحزم المقرر لها 30 أكتوبر الجاري، من أجل حضور المؤتمر الصحفي ضمن الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وينافس سالم الدوسري الثنائي "المعز علي لاعب الدحيل، وماثيو ليكي لاعب أستراليا"، على جائزة أفضل لاعب آسيوية لعام 2022، خلال الحفل المقرر له 31 أكتوبر الجاري في قطر.

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