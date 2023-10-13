رسميًا .. سالم الدوسري ينافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا

تعرف على قوائم جوائز الأفضل في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن القوائم النهائية للاعبين، الذين ينافسون على جوائز الأفضل في عام 2022، والتي سيتم الإعلان عنها خلال حفل سيقام بالدوحة يوم 31 أكتوبر الجاري.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا، والتي تضم "سالم الدوسري لاعب الهلال، والمعز علي لاعب الدحيل، وماثيو ليكي لاعب أستراليا".

وأما عن جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف، ضمت القائمة الثلاثي "الإيراني مهدي طارمي لاعب بورتو البرتغالي، والياباني كاورو ميتوما لاعب برايتون الإنجليزي، والكوري الجنوبي كيم مين جاي لاعب نابولي الإيطالي".

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بينما يتنافس على قائمة أفضل اللاعبات في آسيا: "الأسترالية سامنثا كير لاعبة تشيلسي، والصينية زهانج لينيان لاعبة جراسهوبر السويسري، واليابانية ساكي كوماجاي لاعبة بايرن ميونخ الألماني".

وأما عن جائزة أفضل مدرب في آسيا، يتواجد المدرب السعودي سعد الشهري في قائمة مدربي الرجال، والتي تضم أيضًا الأسترالي جراهام أرنولد، والياباني هاجيمي مورياسو".