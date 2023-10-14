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البليهي : أنا قدوتي في السعودية وهذا الأسطورة هو مثلي الأعلى خارجها!

علي سمير
Ali Albulaihi - Hilal 2023Al Hilal Twitter
الهلالعلي آل بليهيدوري روشن السعوديإشبيليةالدوري الإسباني - لا ليجاسيرجيو راموس

النجم السعودي يتفاعل مع الجماهير على سناب شات

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كشف علي البليهي نجم الهلال السعودي، عن قدوته في الدفاع داخل وخارج بلاده، ليقع اختياره الثاني على أحد نجوم ريال مدريد السابقين.

البليهي تواجد على موقع "سناب شات" للرد على أسئلة المشجعين، وتفاعل معهم بالإجابة على سؤال بخصوص قدوته الدفاعية.

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وقال مدافع الهلال عن قدوته الدفاعية داخل السعودية وخارجها:"سعودي البليهي نفسه وأجنبي سيرخيو راموس".

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وكان راموس على أعتاب الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الصيف بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ولكنه فضل البقاء في أوروبا والعودة مرة أخرى إلى بيته القديم إشبيلية.

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وأما بالنسبة للبليهي البالغ من العمر 33 سنة فلا يزال محتفظًا بمكانه الأساسي مع الهلال هذا الموسم، حيث شارك في 11 مباراة مع الفريق حتى الآن ونجح في التسجيل مرة واحدة.

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