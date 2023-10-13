الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارًا قاسيًا ضد سلمان الفرج!

تعرف على قرار الاتحاد الآسيوي تجاه سلمان الفرج

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قراره بشأن سلمان الفرج قائد فريق نادي الهلال، بعدما تعرض للطرد خلال مباراته الأخيرة أمام ناساجي الإيراني.

وشهدت مباراة الهلال وناساجي تعرض الفرج للطرد المباشر، بعدما قام بالتعدي على أحد لاعبي الفريق الإيراني.

وقرر الاتحاد الآسيوي إيقاف سلمان الفرج لمدة 3 مباريات، تشمل عقوبة الإيقاف التلقائي، بعدما تلقى بطاقة حمراء بشكل مباشر، للتعدي على المنافس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويغيب سلمان الفرج عن مباراتي مومباي سيتي الهندي يومي 23 أكتوبر و 6 سبتمبر، بالإضافة إلى مباراة نافباخور الأوزبكي يوم 28 نوفمبر القادم، بالجولات الثالثة والرابعة والخامسة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويتساوى الهلال مع نافباخور الأوزبكي في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط من مباراتين، ويأتي ناساجي ثالثًا بـ3 نقاط، ومومباي في المركز الأخير بلا نقاط.