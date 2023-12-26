أخبار الهلال اليوم | ضربة من ليفربول وإصابة نجم الفريق ومفاجأة برتغالية لروبن نيفيش

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الـ26 من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ26 من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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رسميًا | الهلال يعلن إصابة نجمه قبل مواجهة الفيحاء

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، "إصابة" نجمه البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

فيديو | على غرار ليفربول مع مكة محمد صلاح .. جمهور الهلال يدعم نجل ياسين بونو

لقطة رائعة شهدها مران الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، كان بطلها إسحاق نجل المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الفريق. (طالع التفاصيل)

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ليفربول يستعد لتوجيه ضربة كبرى لـ"أحلام" الاتحاد والهلال في صفقة محمد صلاح!

لا تزال المملكة العربية السعودية، تسعى للحصول على توقيع النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي؛ لضمه إلى كتيبة الأسماء العالمية، في دوري روشن للمحترفين. (طالع التفاصيل)

"ليلة تسديد الفواتير" .. هلالي يتوقع رد النصر "دين الـ6" للاتحاد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة حيث يلتقي الاتحاد مع ضيفه النصر في القمة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"ما يحدث في السعودية لم أره من قبل!" .. مدرب البرتغال يفاجئ نيفيش بتصريحاته

تحدث روبرتو مارتينيز؛ المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن التطور الكبير الذي يشهده دوري روشن السعودي، مقيمًا تجربة لاعبيه كريستيانو رونالدو، أوتافيو وروبن نيفيش. (طالع التفاصيل)

موقف مخجل من النصر والأهلي .. والهلال يعترض في اجتماع لجنة توثيق البطولات!

ملف توثيق تاريخ الكرة السعودية وبطولاتها على صفيح ساخن حاليًا، ليس لاقتراب إعلان النتائج، إنما لمحاولة الاتفاق على لجنة من ممثلي الأندية بالأساس! (طالع التفاصيل)

الاتحاد يتحرك لـ"تأمين" لاعبه قبل الانتقال إلى الهلال

بدأ مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، التحرك في الساعات القليلة الماضية؛ لـ"تأمين" مستقبل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل رحيله. (طالع التفاصيل)

ليون يُحاول "قرصنة" هدف الدوري السعودي في وست هام

كشف الإعلامي المختص بأخبار سوق الانتقالات، إكرم كونور، عن مزاحمة ليون لأندية دوري روشن السعودي في سباق الفوز بخدمات نجم هجوم وست هام الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

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