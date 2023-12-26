رسميًا | الهلال يعلن إصابة نجمه قبل مواجهة الفيحاء

لم يتم الكشف عن مدة غيابه - حتى الآن -

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أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، "إصابة" نجمه البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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مالكوم انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي، في صفقة قدرت قيمتها بـ60 مليون يورو تقريبًا.

وكشف الهلال في بيان رسمي، عن أن الفحوصات التي خضع لها مالكوم البالغ من العمر 26 سنة؛ أثبتت تعرضه لـ"الإصابة" في عضلة الساق.

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وأشار الزعيم الهلالي، إلى أن هذه الإصابة، منعت النجم البرازيلي، من المشاركة في تدريبات الفريق الأول "الجماعية"، استعدادًا لموجهة الفيحاء.

الهلال يحل ضيفًا على الفيحاء، في السادسة من مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

جدير بالذكر أن مالكوم دي أوليفيرا، سجل 11 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 26 مباراة رسمية مع الفريق الهلالي، بمختلف المسابقات.

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