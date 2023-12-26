فيديو | على غرار ليفربول مع مكة محمد صلاح .. جمهور الهلال يدعم نجل ياسين بونو

مقطع وصفوه الهلاليون بـ"مقطع اليوم بلا منازع"..

SHAHID

لقطة رائعة شهدها مران الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، كان بطلها إسحاق نجل المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزعيم يستعد لمواجهة الفيحاء في 29 من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، قبل التوقف لمدة شهر تقريبًا لخوض المنتخب السعودي منافسات كأس آسيا 2023 في يناير المقبل.

وانتشر مقطع لإسحاق يداعب الكرة على أرض الملعب، ويهم لتسديد ضربات ترجيحية، ومع كل هدف يحرزه يتلقى تحية حارة من الجماهير الموجودة في المدرجات.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

هذا المشهد تكرر من جماهير مختلف الأندية مع أبناء عدد من اللاعبين، ربما أبرزهم تفاعل جمهور ليفربول الإنجليزي مع مكة ابنة الجناح المصري محمد صلاح، على ملعب أنفيلد.

يذكر أن بونو يعيش فترة رائعة مع الهلال منذ انضمامه له في الصيف الماضي، فخلال 21 مباراة، لم يستقبل إلا سبعة أهداف، وخرج بشباك نظيفة منذ 16 لقاء.

SHAHID