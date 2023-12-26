ليفربول يستعد لتوجيه ضربة كبرى لـ"أحلام" الاتحاد والهلال في صفقة محمد صلاح!

تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

SHAHID

لا تزال المملكة العربية السعودية، تسعى للحصول على توقيع النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي؛ لضمه إلى كتيبة الأسماء العالمية، في دوري روشن للمحترفين.

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صلاح البالغ من العمر 31 سنة، يرتبط بعقد مع ليفربول، حتى 30 يونيو 2025؛ حيث كان قريبًا من الانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي، في الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل 215 مليون يورو.

وعلى الرغم من فشل الصفقة في الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن السعودية لم ترفع "الراية البيضاء" في صراع التعاقد مع النجم المصري، وسط تأكيدات على محاولات جديدة، لضمه.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي إكرام كونور، اليوم الثلاثاء، عن تحرك من إدارة نادي ليفربول؛ لـ"تأمين" مستقبل محمد صلاح، أمام الإغراءات السعودية الضخمة.

كونور أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن رغبة قوية من العملاق الإنجليزي؛ لتجديد عقد صلاح، لمدة موسمين إضافيين، حتى 30 يونيو 2027.

جدير بالذكر أن أكثر من مصدر عالمي، أكد على أن صلاح الذي يلعب في صفوف ليفربول منذ عام 2017، قد ينتقل إلى نادي الهلال السعودي، في الميركاتو الصيفي القادم، حال قدومه إلى المملكة؛ وليس شرطًا أن ينضم إلى الاتحاد.

SHAHID