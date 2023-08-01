أخبار الهلال اليوم | صفقة مالكوم في خطر .. ومستجدات التعاقد مع ليفاندوفسكي وتمبكتي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الأول من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الأول من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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خاص | الشباب يحسم موقفه النهائي من عروض الأهلي والهلال والاتحاد لحسان تمبكتي

يسعى الهلال والأهلي للتعاقد مع مدافع الشباب حسان تمبكتي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، مع وجود الاتحاد في الصورة كذلك، لكن جميع محاولات الأندية الثلاثة باءت بالفشل (طالع التفاصيل).

هل وجد الهلال لاعبًا أفضل؟ .. صفقة مالكوم مهددة بالإلغاء!

كشف الصحفي السعودي عبد الرحمن الجماز عن مفاجأة مدوية تخص تعاقد الهلال مع الجناح البرازيلي مالكوم من زينيت سان بطرسبرج الروسي (طالع التفاصيل).

انتقال ليفاندوفسكي إلى الهلال؟ .. رد رسمي مثير من زوجة اللاعب!

ردت آنا، زوجة النجم البولندي الكبير روبرت ليفانوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، على انتقال اللاعب إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

ليونيل ميسي بريء.. جوردي ألبا يكشف لأول مرة سر رفضه الهلال!

كشف الظهير الإسباني جوردي ألبا، عن سر انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي؛ بعد الرحيل عن العملاق الإسباني برشلونة، في الصيف الحالي (طالع التفاصيل).

بعد الثورة على فهد بن نافل .. بافيتمبي جوميس يحتوي غضب جمهور الهلال بطريقته

حرص الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي السابق وجلطة سراي التركي الحالي، على التدخل لاحتواء غضب جمهور الزعيم الحالي ضد مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل، في ظل العلاقات القوية التي تجمعه بالجماهير (طالع التفاصيل).

ضربة قاسية .. "إصابة غامضة" قد تحرم الهلال من محمد العويس لموسم كامل

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، صدمة كبرى، قبل بداية المنافسات الرسمية، للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

ردًا على ضربة الهلال .. الأهلي ينتظر نجم عالمي "مصاب" لضمه

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، قرارًا مثيرًا؛ بعد اقتراب خسارة صفقة النجم الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، لمصلحة الهلال (طالع التفاصيل).

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