هل وجد الهلال لاعبًا أفضل؟ .. صفقة مالكوم مهددة بالإلغاء!

الهلال أعلن رسميًا تعاقده مع الجناح البرازيلي

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كشف الصحفي السعودي عبد الرحمن الجماز عن مفاجأة مدوية تخص تعاقد الهلال مع الجناح البرازيلي مالكوم من زينيت سان بطرسبرج الروسي.

الفريق السعودي كان قد أعل رسميًا توقيع مالكوم على عقد يمتد حتى صيف 2027، وقد سجله بالفعل ضمن قائمته لبطولة كأس الملك سلمان العربية وتُرجح بعض المصادر تواجده في المباراة القادمة أمام الوداد.

رغم ذلك، إلا أن الجماز أكد أن الصفقة مهددة بالإلغاء وعودة اللاعب إلى ناديه الروسي، والسبب عدم تسديد الهلال للمبلغ المطلوب لزينيت خلال المهلة المحددة والتي تنتهي اليوم.

صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أكدت أن جورج جيسوس المدير الفني للهلال سيُحدد بعد مران اليوم موقف مالكوم من خوض المباراة الحاسمة أمام الوداد، والتي يحتاج فيها الهلال للفوز لضمان مروره للمراحل الإقصائية من البطولة العربية.

عدم تسديد الهلال للمبلغ المتفق وإلغاء صفقة مالكوم قد يعني أن الإدارة الزرقاء وجدت لاعبًا أفضل للتعاقد معه، خاصة مع استهدافها عدد من الأسماء مثل يوسف النصيري وماركو فيراتي وألكسندر ميتروفيتش، وربما لا يخرج الأمر عن تأخر في السداد حتى الموعد الأخير من المهلة المحددة.

يُشار إلى أن الهلال لم يفتتح البطولة العربية بالشكل المطلوب، حيث تعادل في اللقاء الأول أمام أهلي طرابلس الليبي قبل أن يخسر الثاني أمام السد القطري.

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