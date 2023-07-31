ضربة قاسية .. "إصابة غامضة" قد تحرم الهلال من محمد العويس لموسم كامل

صدمة جديدة تضرب نادي الهلال

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، صدمة كبرى، قبل بداية المنافسات الرسمية، للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الهلال يخوض حاليًا، منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ حيث تعادل (0-0) مع الشرطة العراقي، قبل أن يخسر بهدفين مقابل ثلاثة، أمام السد القطري، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ووفقًا لبرنامج "صدى الملاعب"، يُعاني محمد العويس، حارس مرمى الزعيم الهلالي، من إصابة قوية و"غامضة" في نفس الوقت؛ وهي عبارة عن تجمع ماء في الأكتاف.

وكشف مراسل البرنامج الرياضي الشهير، عن أن هذه الإصابة، التي يُعاني منها العويس، لأول مرة في مسيرته الكروية، قد تؤدي إلى غيابه عن موسم 2023-2024، بالكامل.

جدير بالذكر أن الهلال، من المرجح أن يخسر جهود مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو، عن الموسم الرياضي القادم، بالكامل أيضًا؛ بسبب إصابته بورم حميد، مع عديد الإصابات الأخرى، لعدد من لاعبي الفريق الأزرق.

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