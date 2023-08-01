خاص | الشباب يحسم موقفه النهائي من عروض الأهلي والهلال والاتحاد لحسان تمبكتي

نجم دفاع الشباب مطلوب في الناديين العملاقين

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يسعى الهلال والأهلي للتعاقد مع مدافع الشباب حسان تمبكتي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، مع وجود الاتحاد في الصورة كذلك، لكن جميع محاولات الأندية الثلاثة باءت بالفشل.

جول النسخة العربية علم من مصادره الخاصة أن جميع أعضاء مجلس إدارة الشباب وقعوا على اتفاقية تنص على عدم بيع أي لاعب من الفريق هذا الصيف، ليُغلق النادي الباب نهائيًا في وجه جميع العروض المقدمة لمدافعه وكذلك ظهيره الأيسر متعب الحربي.

الهلال تعاقد مع خاليدو كوليبالي هذا الصيف ليُعوض غياب جانج هيون سو الطويل عن الملاعب بعد إصابته بورم في الغدة، فيما مازال الأهلي يبحث عن مدافع يقود دفاعه ويسعى الاتحاد لتعويض غياب المصري أحمد حجازي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي.

المصادر المتابعة تتحدث يوميًا عن عروض جديدة وتنافس شرس بين الأندية الثلاثة على ضم تمكبتي تحديدًا، وقد أشارت مؤخرًا إلى أن الأهلي قدم لاعبه إزجان أليوسكي بجانب مبلغ مالي لضم المدافع الدولي السعودي فيما أبدى الهلال استعدادًا للتخلي عن أندريه كاريلو بجانب المال، لكن كل تلك العروض تم رفضها من إدارة الليوث.

يُشار إلى أن اسم تمبكتي، المرتبط مع الشباب بعقد يمتد حتى صيف 2027، لمع بقوة خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث لعب مباراة مذهلة أمام الأرجنتين ليُساهم في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي 2-1.

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