أخبار الهلال اليوم | صدمة بشأن ضم خالد الغنام .. ونجم النصر السابق يجلب السخرية للزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 3 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 3 يناير 2025

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كشف عن ناديه ونجمه المفضل .. محمد دحام: الدوري السعودي هو حلم كل لاعب

وصف محمد دحام نجم المنتخب الكويتي دوري روشن السعودي بأنه الأقوى في العالم، مبديًا أمنيته في اللعب به مستقبلًا. "اقرأ التفاصيل"

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مشاكله لا تنتهي أبدًا .. الهلال يعلن غياب نيمار عن التدريبات لهذا السبب!

لا يمر أسبوع واحد فقط، حتى يسمع عاشق كرة القدم بصفة عامة ونادي الهلال خاصة، خبرًا عن معاناة النجم نيمار دا سيلفا جونيور، من إصابة أو مشكلة ما. "اقرأ التفاصيل"

متفوقة على ميسي في عقر داره .. مباراة ريال مدريد والهلال تخطف الصدارة في كأس العالم للأندية!

استحوذ نادي ريال مدريد على اهتمام الجمهور الراغب في حضور مباريات بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في صيف العام الجاري 2025 بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى "اقرأ التفاصيل"

بعد إصابته الأخيرة .. الهلال يستقر على موقف نيمار محليًا وآسيويًا!

يواصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مسلسل إصاباته المتكررة، الأمر الذي جعل ناديه الهلال الاستقرار على موقفه من القائمة المحلية للفريق، خلال فترة التسجيل الحالية. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

يضم 3 من أندية صندوق الاستثمار .. سباق سعودي للفوز بخدمات كايل ووكر في الانتقالات الشتوية

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن سباق سعودي يضم 3 أندية كبيرة للتعاقد مع كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري. "اقرأ التفاصيل"

"اتركوه في الرياض أفضل" .. سخرية من مقترح تعاقد الأهلي مع علي البليهي والمطالبة بهذا اللاعب الهلالي!

مع بداية شهر يناير من عام 2025؛ دخل أكثر من لاعب في صفوف نادي الهلال "الفترة الحرة"، والتي تسمح لهم بالتوقيع مع أي فريقٍ آخر، دون الرجوع إلى مجلس إدارة الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

وكيل لاعب النصر السابق يرد .. الاتفاق يُحدد رقمًا صادمًا لانتقال خالد الغنام للهلال

كشف الصحفي منير آل حاتم عن تحديد الاتفاق قيمة انتقال خالد الغنام نهائيًا إلى الهلال، ذلك قبل أن يخرج وكيل اللاعب ويُقلل من صحة تلك الأخبار. "اقرأ التفاصيل"

"النصر كتب التاريخ" .. صفقة فوفانا المفاجئة تجلب السخرية للهلال

يوم أمس الأربعاء.. أعلن مجلس إدارة نادي النصر، "بيع" عقد النجم سيكو فوفانا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، إلى رين الفرنسي. "اقرأ التفاصيل"

سالم الدوسري وكنو والبليهي .. الهلال يحدد موقفه من تجديد تعاقد ثلاثي الفريق

حدد نادي الهلال موقفه من اللاعبين الذين ينتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، يأتي على رأسهم الثلاثي محمد كنو وسالم الدوسري وعلي البليهي. "اقرأ التفاصيل"