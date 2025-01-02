متفوقة على ميسي في عقر داره .. مباراة ريال مدريد والهلال تخطف الصدارة في كأس العالم للأندية!

الملكي "كامل العدد" في ميامي

استحوذ نادي ريال مدريد على اهتمام الجمهور الراغب في حضور مباريات بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في صيف العام الجاري 2025 بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى.

وأسفرت القرعة عن وقوع ريال مدريد في المجموعة الثامنة والأخيرة، رفقة أندية الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي، حيث تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

وأصبح بإمكان الجماهير حجز تذاكرهم لحضور مونديال الأندية عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، و تم فتح باب الشراء بحسب قاعدة الأفضلية للأسبق وبدءا من 30 دولارا للتذكرة.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مباراة ريال مدريد الأولى في البطولة والتي ستكون ضد الهلال السعودي يوم 18 يونيو المقبل، نفذت أغلب تذاكرها المتاحة ولا يوجد سوى عدد قليل متاح الآن، رغم أن سعر تذكرتها هو الأعلى بين جميع المنافسين، حيث يتراوح بين 291 دولارًا إلى 1169 دولارًا، بإجمالي 66 ألف تذكرة.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن معدل المبيعات لأول ظهور لريال مدريد في ميامي أعلى من معدل مبيعات المباراة الافتتاحية لكأس العالم، والتي سيلعبها إنتر ميامي بقيادة ميسي في 14 يونيو المقبل، على نفس الملعب ضد الأهلي المصري.

وأوضحت "آس" أن مباراة الريال الثانية التي ستقام في شارلوت ضد باتشوكا يوم 22 يونيو المقبل، لم يعد هناك سوى عدد قليل جدًا من التذاكر المتبقية وجميعها في المدرجات العلوية، بينما بيعت غالبية التذاكر رغم أن الأسعار تتراوح من 95 إلى 572 دولارًا.