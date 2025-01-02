كشف عن ناديه ونجمه المفضل .. محمد دحام: الدوري السعودي هو حلم كل لاعب

نجم الكويت يتمنى اللعب في السعودية

وصف محمد دحام نجم المنتخب الكويتي دوري روشن السعودي بأنه الأقوى في العالم، مبديًا أمنيته في اللعب به مستقبلًا.

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لاعب نادي الكويت خطف الأنظار بتألقه في خليجي 26 خاصة عند إحرازه هدف التقدم لبلاده خلال مواجهة قطر الحاسمة، والتي انتهت بالتعادل 1-1 ومنحت الأزرق بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

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دحام سُئل عن الدوري السعودي، فأجاب لمراسل قنوات SSC "بالنسبة لي، الدوري السعودي حاليًا هو الأقوى في العالم. اللعب به هو حلم لأي لاعب لكني مرتبط بعقد مع نادي الكويت حاليًا، من يريد ضمي عليه التواصل مع الكويت".

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أضاف حول ناديه ونجمه المفضل "أشجع الهلال، هو فريقي المفضل في السعودية، وسالم الدوسري هو نجمي المفضل".

يُشار إلى أن دحام، صاحب الـ24 عامًا، يُجيد اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر، وقد انضم لنادي الكويت قادمًا من النصر صيف 2023.