وكيل لاعب النصر السابق يرد .. الاتفاق يُحدد رقمًا صادمًا لانتقال خالد الغنام للهلال

اللاعب انتقل إلى الزعيم معارًا بداية الموسم الجاري

كشف الصحفي منير آل حاتم عن تحديد الاتفاق قيمة انتقال خالد الغنام نهائيًا إلى الهلال، ذلك قبل أن يخرج وكيل اللاعب ويُقلل من صحة تلك الأخبار.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال كان قد ضم الغنام، لاعب النصر السابق، بداية الموسم الجاري بالإعارة حتى نهاية الموسم، دون امتلاك حق شراء العقد نهائيًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

آل حاتم أوضح خلال منصة إكس أن الاتفاق طلب الحصول على 40 مليون ريال لانتقال الغنام نهائيًا إلى الهلال، مهددًا باستعادته بنهاية الموسم حال لم يتم دفع هذا المبلغ، خاصة أن اللاعب يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2028.

GOAL

مشعل السفاعي، وكيل الغنام، لم يؤكد أو ينف صحة تلك الأخبار لكنه سخر منها باقتباس التغريدة والتعليق "اهلاً اخوي منير بس ودي افهم كيف (تُحدد) كسر العقد!".

يُشار إلى أن الغنام وصف التوقيع للهلال بأنه أسعد لحظة له في عام 2024.