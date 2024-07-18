أخبار الهلال اليوم | 3 عقوبات آسيوية .. وتحرك وزارة الرياضة بعد عروض احتراف سعود عبدالحميد

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس الموافق 18 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

سالم الدوسري أحد الأسباب .. الاتحاد الآسيوي يوقع 3 عقوبات جديدة ضد الهلال

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، توقيع حزمة عقوبات جديدة، وكان الهلال ضمن قائمة المختارين في قائمة العقوبات، على خلفية مشاركة الفريق في الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال آسيا (طالع التفاصيل).

عروض أوروبا توقظ وزارة الرياضة .. سعود عبد الحميد يمهّد لقرار رسمي جديد في السعودية!

لا يزال ملف سعود عبد الحميد، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يثير الكثير من الجدل، بعد أنباء العروض الأوروبية التي تنهال على اللاعب من أجل اتخاذ تجربة احترافية جديدة في موسم الميركاتو الصيفي (طالع التفاصيل).

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متفوقًا على الأهلي .. الاتحاد يتعاقد مع لاعب الهلال و"جماهير الزعيم غاضبة بشدة"

حسم نادي الاتحاد السعودي، صفقة جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025 (طالع التفاصيل).

حقق أمنية مدربه .. شرط "تعجيزي" من آيندهوفن لانتقال نجمه إلى الهلال!

قررت إدارة نادي آيندهوفن الهولندي، رفض العرض المُقدم من صندوق الاستثمارات العامة، من أجل التعاقد مع الجناح البلجيكي جوهان باكايوكو، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بشكل مبدئي (طالع التفاصيل).

ارتبط بالهلال .. نجم آرسنال السابق يفجرها: "منعوني من اللعب في السعودية بسبب سمعتهم!"

كشف أحد النجوم السابقين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، عن "كواليس صادمة" في فشل انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال صيف العام الماضي (طالع التفاصيل).

مفاجأة في عرض النصر .. نادي خارج الرياض يغري سلمان الفرج برفض فكرة الاعتزال!

يبدو أن سلمان الفرج، قائد فريق الكرة السابق بنادي الهلال، لن يتخذ قرار الاعتزال، بعد تلقيه العديد من العروض التي تدفعه لخوض تجربة جديدة بعد 16 عامًا قضاها في قلعة الأزرق (طالع التفاصيل).

فيديو | بـ"3 كلمات" .. ميتروفيتش يصف علي البليهي داخل معسكر الهلال

يواصل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، استعداداتهم للموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ وذلك في المعسكر المقام حاليًا بالنمسا (طالع التفاصيل).

أزمة كريم بنزيما في المغرب وشراء نيمار لـ"أرض المشاهير" .. عطلة صيفية مليئة بالأحداث لمحترفي السعودية

"أعيدوا شحن بطاريات الجسم".. هكذا نصحت عالمة النفس الفرنسية سامنتا باردوتو، الأشخاص الذين يعانون من ضغوط الحياة أو الروتين اليومي (طالع التفاصيل).

