سالم الدوسري أحد الأسباب .. الاتحاد الآسيوي يوقع 3 عقوبات جديدة ضد الهلال

عقوبات آسيوية بإجمالي 46 ألف دولار ضد الهلال..

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، توقيع حزمة عقوبات جديدة، وكان الهلال ضمن قائمة المختارين في قائمة العقوبات، على خلفية مشاركة الفريق في الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح الهلال، صاحب الرقم القياسي بـ4 ألقاب، في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا (موسم 2023-2024)، قبل الخروج على يد العين الإماراتي، بعد الخسارة في مباراة الذهاب بنتيجة (2-4)، على ملعب هزاع بن زايد، ولم يشفع فوزه في مباراة الإياب على ملعب المملكة أرينا، بنتيجة (2-1)، في العبور إلى نهائي البطولة التي شهدت تتويج العين باللقب، للمرة الثانية في تاريخه.

وذكر الإعلامي الرياضي بدر بالعبيد أن لجنة الانضباط والأخلاق، قرر تغريم نادي الهلال، مبلغ 20 ألف دولار، وفق المادة 71/1، لعدم تجهيز الغرفة الطبية في مباراة سباهان الإيراني، المقررة في 22 فبراير 2024، فضلًا عن غرامة أخرى بإجمالي 16.750 دولار، إثر دخول 4 مسؤولين أرضية الملعب دون بطاقات رسمية، ومعاقبة النادي على رمي الجماهير قوارير مياه، خلال مباراة سباهان.

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وتقرر أيضًا، توقيع غرامة ضد الهلال، بمبلغ 10 ألف دولار، لامتناع سالم الدوسري عن حضور اللقاء الإعلامي عقب مباراة العين الإماراتي، المقررة في 23 أبريل، في إياب نصف النهائي.

ويستعد الهلال للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد استحداث نظام جديد بمشاركة 24 فريقًا، خلال الموسم الرياضي الجديد (2024-2025)، فضلًا عن مشاركة الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية 2025.