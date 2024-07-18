عروض أوروبا توقظ وزارة الرياضة .. سعود عبد الحميد يمهّد لقرار رسمي جديد في السعودية!

بعد عروض أستون فيلا وروما..

لا يزال ملف سعود عبد الحميد، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يثير الكثير من الجدل، بعد أنباء العروض الأوروبية التي تنهال على اللاعب من أجل اتخاذ تجربة احترافية جديدة في موسم الميركاتو الصيفي.

وقدم سعود عبد الحميد (25 عامًا)، موسمًا كبيرًا مع الهلال، وشارك في تتويج الأزرق بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، حيث خاض 51 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 9 تمريرات حاسمة، كما يعد عنصرًا أساسيًا في قائمة المنتخب السعودي الأول، بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المسؤولين عن الرياضة السعودية يجهزون خطة لاحتراف اللاعب السعودي، إلا أنها لم تصل إلى الكمال بعد، بينما وصلت الاستراتيجية الجديدة إلى لمساتها الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالتعاون مع اتحاد الكرة، باتت وزارة الرياضة بصدد إظهار الاستراتيجية لبدء مرحلة جديدة للاعب السعودي، كما هو الحال بالنسبة للاعبي العالم الذين ينشطون في الدوريات المهمة، حيث تستهدف مجموعة من لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي البارزين ومنتخب الشباب.

وارتبط اسم سعود عبد الحميد، بوجود العديد من العروض الأوروبية التي ترغب في التعاقد مع ظهير الهلال، أبرزها أستون فيلا الإنجليزي وروما الإيطالي، فضلًا عن أندية أخرى دخلت على رادار اللاعب، مثل تولوز الفرنسي ونوتنجهام فورست الإنجليزي وباناثينايكوس اليوناني.

ولاقى قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم أندية دوري روشن السعودي، إلى 10 محترفين في الموسم الجديد، بعض الانتقادات، حيث تساهم في قلة مشاركات اللاعبين السعوديين، خاصة مع تقليص القوائم من 30 إلى 25 لاعبًا.