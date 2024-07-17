فيديو | بـ"3 كلمات" .. ميتروفيتش يصف علي البليهي داخل معسكر الهلال

الهلال يستعد للموسم الجديد في النمسا..

يواصل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، استعداداتهم للموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ وذلك في المعسكر المقام حاليًا بالنمسا.

الهلال كتب التاريخ في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ حيث توّج بالثلاثية المحلية "دوري روشن للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي"، بدون أي هزيمة.

وخلال معسكر النمسا.. انتشر مقطع فيديو للنجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الهلالي، وهو يصف زميله المدافع الدولي السعودي علي البليهي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ميتروفيتش البالغ من العمر 29 سنة، ممازحًا البليهي على هامش التدريبات الجماعية: "الأفضل في التاريخ"، مشددًا على أن زميله ليس الأفضل في التاريخ كمدافع فقط، ولكن كلاعب كرة قدم بصفة عامة.

جدير بالذكر أن ميتروفيتش انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من صفوف نادي فولهام الإنجليزي؛ حيث سجل 40 هدفًا وصنع 8 آخرين خلال 43 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.