أخبار الهلال اليوم | سداسية نمساوية ومستقبل سلمان الفرج .. وخطة روما تفاجئ سعود عبد الحميد!

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.
الهلال يكتسح نويشتات بسداسية
حقق فريق الهلال فوزًا عريضًا على نادي نويشتات النمساوي بنتيجة (6-0)، في أولى مباريات الفريق الودية في معسكر النمسا، ضمن الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).
ووقع على سداسية الهلال، كل من ألكساندر ميتروفيتش وخليفة الدوسري وعبد الله الحمدان وسالم الدوسري ومحمد القحطاني (هدفين)، فيما يستعد الفريق لملاقاة العربي القطري، مساء الإثنين المُقبل.
ويستهل الهلال الموسم الجديد، بمباراة القمة أمام الأهلي، في 13 أغسطس المقبل، بأبها، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث يتأهل الفائز إلى النهائي، ليواجه المتأهل من النصر ضد التعاون.
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