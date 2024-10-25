أخبار الهلال اليوم | ضربة قوية قبل مواجهة النصر .. والزعيم يخطط لبيع نيمار!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024.

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"قائد ثورتي برشلونة ومانشستر سيتي!" .. السعودية تخطط لصفقة تاريخية جديدة

بدأت المملكة العربية السعودية، العمل على صفقة من العيار الثقيل؛ لضمان "قدومها" إلى دوري روشن للمحترفين، في صيف العام القادم "2025". "اقرأ التفاصيل"

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"الترند عندكم ولكني لن أكذب!" .. عامر عبدالله يرد على هجوم جماهير الهلال ويؤكد: لن أفرح بخسارة فريق بلدي

رد المعلق الرياضي عامر عبدالله، على "الهجوم" الذي يتعرض له من جماهير نادي الهلال السعودي؛ على خلفية "القمة الآسيوية" التي جمعت فريقهم بالعين الإماراتي، مساء يوم الإثنين الماضي. "اقرأ التفاصيل"

"ياسين بونو يفقد لقبه وغياب محمد صلاح ورياض محرز" .. اسم وحيد من محترفي السعودية مرشح لـ"الأفضل في إفريقيا"

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الخميس، عن قوائم المرشحين لـ"جوائزه المختلفة"، عن عام 2024. "اقرأ التفاصيل"

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"سيغيب لفترة طويلة!" .. الهلال يتلقى ضربة قوية ويخسر روبن نيفيش أمام النصر

تلقى نادي الهلال السعودي، ضربة قوية، بتأكد "إصابة" نجمه البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

المفاوضات بدأت .. الهلال يستعد لبيع عقد نيمار إلى هذا الفريق!

يبدو أن أيام الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، باتت معدودة للغاية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بعنوان "الدوري السعودي" .. نتفليكس تصدر الإعلان التشويقي لمسلسل رياضي بمشاركة نجوم "روشن"

أطلقت شبكة نتفليكس الإعلان التشويقي لمسلسل وثائقي رياضي بعنوان "الدوري السعودي، وهو الأمر الذي أثار جميع مشجعي ومتابعي دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

شكوى العين ضد الهلال بسبب مشاركة نيمار؟ رد قاطع من الاتحاد الآسيوي

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول تقدم نادي العين الإماراتي احتجاجًا ضد مشاركة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا. "اقرأ التفاصيل"