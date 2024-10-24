المفاوضات بدأت .. الهلال يستعد لبيع عقد نيمار إلى هذا الفريق!

مفاجأة جديدة في مستقبل نيمار مع الهلال..

يبدو أن أيام الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، باتت معدودة للغاية.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو، وبعقد حتى 30 يونيو 2025.

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وفور انضمامه إلى الزعيم الهلالي، لعب الساحر البرازيلي 5 مباريات مع الفريق الأول، سجل خلالهم هدفًا وصنع 3 آخرين، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي" في أكتوبر 2023، غاب على إثرها لمدة عام كامل.

وعاد نيمار جونيور للعب بقميص الهلال مجددًا، مساء يوم الإثنين الماضي، من بوابة مواجهة العين الإماراتي، بملعب "هزاع بن زايد"، والتي انتهت بفوز الزعيم (5-4)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية.

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وعلى الرغم من شفائه وقدرته على اللعب مجددًا؛ إلا أن نيمار لن يستطيع تمثيل الهلال سوى في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تم رفع اسمه من "القائمة المحلية"، حتى شهر يناير من عام 2025 "الميركاتو الشتوي".

* الهلال يقترب من بيع عقد نيمار

وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي طارق النوفل، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "مستقبل" نيمار دا سيلفا جونيور مع نادي الهلال؛ بعد عودته من الإصابة أخيرًا.

النوفل أعلن في تصريحات مع "برنامج الأول"، وتحت عنوان "خبر حصري"، عن مفاوضات بين ناديي إنتر ميامي والهلال؛ لشراء الستة أشهر الأخيرة في عقد نيمار، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن إدارة إنتر ميامي، تريد جمع نيمار مع زملائه السابقين في برشلونة، والذين يلعبون في صفوف الفريق الأمريكي حاليًا؛ وهم: "الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، والثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس".

و"زامل" نيمار كلًا من ميسي وألبا وبوسكيتس، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في الفترة من 2013 إلى 2017، كما انضم إليهم سواريز بداية من صيف عام 2014.

وكشف طارق النوفل عن أن احتمالية إتمام الصفقة، في شهر يناير القادم، كبيرة جدًا؛ حيث لا يُمانع الهلال في الاستغناء عن اللاعب، وبيع المدة المتبقية من عقده.

جدير بالذكر أن إنتر ميامي توّج مؤخرًا بلقب "درع المشجعين" 2024؛ ليتم ترشيحه للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة على أراضيها، في صيف عام 2025؛ كـ"ممثل للدولة" دون انتظار بطل كأس الدوري.