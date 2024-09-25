أخبار الهلال اليوم | رسالة القحطاني والدوسري "القوية" إلى جيسوس، ومفاجأة تركي آل الشيخ المذهلة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 25 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 25 سبتمبر 2024.

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