أخبار الهلال اليوم | جيسوس يقلل من نيمار أمام رونالدو وسلمان الفرج يصدم ياسين بونو بتصرفه الغريب!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الـ16 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | بعد أزمة منتخب السعودية .. ياسر القحطاني يهين روبرتو مانشيني على الهواء

فتح ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال ومنتخب السعودية السابق، النار على الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للأخضر؛ بعد أزمة معسكر كأس أمم آسيا 2023. (طالع التفاصيل)

في انتظار الرسمي .. الهلال يحصل على "توقيع" صفقته الشتوية الأولى

أخيرًا.. حصل مسؤولو نادي الهلال السعودي، على توقيع الصفقة الأجنبية، التي سيتم قيدها في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، بدلًا من الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور. (طالع التفاصيل)

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"صدق أو لا تُصدق .. الهلال ضحى بسلمان الفرج لمجرد الإضرار بالنصر"

أبدى الإعلامي عبد العزيز المريسل دهشته الكبيرة من تعامل جمهور وإعلام الهلال مع قضية اللاعبين المستبعدين من المنتخب السعودي وتصريحات المدرب روبرتو مانشيني ضدهم، وعلى رأسهم قائد الفريق الأزرق سلمان الفرج. (طالع التفاصيل)

"نيمار طفل ولا يمتاز بشغف كريستيانو رونالدو" .. جورج جيسوس يفاجئ لاعب الهلال بمقارنته بنجم النصر

شهر ونصف قاد خلالهم البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، كانت كافية للخروج بانطباعات عن شخصيته، التي ربما هي أقل جودة في كرة القدم مقارنةً بمنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر -على حد قوله-. (طالع التفاصيل)

سلمان الفرج خانه بأسوأ طريقة .. صدمة في أصوات العرب "ضد" ياسين بونو بجائزة "ذا بيست"!

خسر المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال السعودي، صراعه على جائزة "ذا بيست" لأفضل حارس المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد منافسة مع البرازيلي إيدرسون مورايس؛ حارس مانشستر سيتي الإنجليزي، والبلجيكي تيبو كورتوا؛ حارس ريال مدريد الإسباني. (طالع التفاصيل)

فضح مانشيني لهم لا يكفي! .. إدارة المنتخب السعودي تصعد أزمة سلمان الفرج والعقيدي و"الرباعي المتمرد"

قررت إدارة المنتخب السعودي تصعيد أزمة تمرد عدد من اللاعبين ورفضهم الانضمام لمعسكرات الأخضر طالما يتم تهميشهم على مقاعد البدلاء، ولم تكتف بفضح الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني، لهم. (طالع التفاصيل)

رسميًا .. الهلال يعلن إصابة ياسر الشهراني من جديد

أعلن الهلال السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، تعرض ظهيره الأيسر ياسر الشهراني للإصابة من جديد، وغيابه عن مران الليلة. (طالع التفاصيل)

إيقاف لمدة طويلة .. سلمان الفرج ورباعي النصر مهددون بعقوبات قاسية بعد أزمة المنتخب

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ إلا على تصريحات الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني، بشأن اللاعبين المستبعدين من قائمة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير. (طالع التفاصيل)

"واسطة النصر والأرجنتين وكؤوس العالم" .. حقائق تكشف كذبة منتخب الهلال

"التوقيع للهلال يساوي الانضمام إلى منتخب السعودية".. جملة دائمًا ما يتم ترديدها بين جماهير الفرق المنافسة للزعيم؛ خاصة هؤلاء الذين ينتمون إلى نادي النصر. (طالع التفاصيل)

بطلب لاتحاد القدم وشهادة والدته .. سلمان الفرج يرد على اتهامات مانشيني بالتمرد على السعودية

أصدر سلمان الفرج؛ قائد المنتخب السعودي والهلال، بيانًا رسميًا للرد على اتهامات الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للأخضر، له بالتمرد ورفض الانضمام لمعسكرات منتخب بلده. (طالع التفاصيل)

بعد إقحامه في أزمة مانشيني .. وكيل ياسر الشهراني يوضح السبب الحقيقي لاستبعاده من معسكر السعودية

لا تزال أصداء تصريحات الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودي، التي فضح بها عدد من نجوم الأخضر بشأن عصيانهم، مستمرة، وبالتزامن معها جاء اسم ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال، ضمن المواضيع الأكثر تداولًا حاليًا. (طالع التفاصيل)

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