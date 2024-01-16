كلمات صادمة على الهواء من ياسر القحطاني ضد مانشيني

فتح ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال ومنتخب السعودية السابق، النار على الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للأخضر؛ بعد أزمة معسكر كأس أمم آسيا 2023.

مانشيني استبعد 6 لاعبين من قائمة منتخب السعودية في بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024؛ لأسباب انضباطية.

اللاعبون الذين تم استبعادهم مع قائمة المنتخب، كذبوا بأنفسهم أو من خلال وكلاء أعمالهم، مبررات المدير الفني الإيطالي؛ وسط تصعيد للأزمة، حيث قام اتحاد الكرة المحلي، بفتح تحقيق رسمي في هذه الأحداث.

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وعلى هامش الاستديو التحليلي لمباراة السعودية ومنتخب عمان، على شبكة قنوات "بي إن سبورت".. قال القحطاني: "مانشيني أثبت بأنه مدرب غير محترم ولديه عقدة نفسية".

وأشار مهاجم الزعيم الهلالي السابق، إلى أن حديثه عن روبرتو مانشيني، لا يحتاج إلى أي أدلة أو إثباتات؛ حيث أنه أمر واضح للجميع.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، يواجه حاليًا نظيره العماني، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، ببطولة كأس أمم آسيا.