أخبار الهلال اليوم | مدة غياب "صادمة" لياسين بونو، واتفاق مع جيسوس لتدريب المنتخب السعودي!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 16 أكتوبر 2024.
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"سالم الدوسري كان مفتاح تعادلنا مع السعودية" .. مدرب البحرين يصب البنزين على نار انتقادات نجم الهلال
الأخضر لم يخرج سوى بنقطة التعادل من مواجهة الجوهرة المشعة
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مفاجأة الموسم | "الهلال في خطر حقيقي" .. أنباء عن اتفاق منتخب السعودية مع جيسوس خلفًا لمانشيني
الهلال مهدد بخسارة مدربه التاريخي..
موجهًا اللوم لسالم الدوسري وثلاثي السعودية .. مانشيني: لا أتحمل مسؤولية تعادل البحرين بمفردي!
المدرب الإيطالي يورط لاعبيه بتصريحاته..
صديقة نيمار عن العيش في السعودية: صلاة المسلمين تضبط إيقاع الحياة هنا!
الآذان يلفت أنظار برونا بيانكاردي..
"من سيدفع 1.5 مليار يورو؟!".. تيباس يطالب الفيفا بإلغاء كأس العالم للأندية 2025 فورًا!
ماذا قال رئيس رابطة الليجا؟
"لا يفهمون شيئًا ومكانه في الهلال مضمون!" .. نجم برشلونة يسخر من منتقدي نيمار ويؤكد: حياته ليست ملكًا لأحد
دفاع قوي عن نيمار جونيور..
"معلومة المريسل" تحسم الجدل .. حقيقة انتقال رونالدو إلى الهلال بعد نهاية عقده مع النصر
جدل كبير شهده الشارع السعودي في الساعات الماضية..
بعد تحديد قيمة هدف سالم .. "ثنائية السعودية في مونديال قطر قادرة على إنهاء أزمة الأرجنتين الاقتصادية!"
السعودية هزت العالم بفوزها التاريخي على الأرجنتين..
مفاجأة صادمة للهلال .. كشف مدة غياب ياسين بونو "المحتملة" عن الملاعب
الهلال مُقبِل على مباريات قوية للغاية..