مفاجأة الموسم | "الهلال في خطر حقيقي" .. أنباء عن اتفاق منتخب السعودية مع جورج جيسوس خلفًا لروبرتو مانشيني

الهلال مهدد بخسارة مدربه التاريخي..

يبدو أن الشارع الرياضي السعودي، مُقبِل على مفاجأة من العيار الثقيل، قد تحدث جدلًا كبيرًا؛ بخصوص "خليفة" المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، كشف عن اجتماع حاسم في الساعات القادمة، لاتخاذ قرار بشأن مستقبل مانشيني مع المنتخب الوطني؛ وذلك بعد التعادل مع البحرين (0-0)، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأكد المسحل أنه سيعلن القرار النهائي بشأن مستقبل المدير الفني الإيطالي، أمام الرأي العام السعودي، خلال الـ48 ساعة أو الثلاثة أيام القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن.. قناة "24 الرياضية" استبقت الأحداث، بإعلانها توصل الاتحاد المحلي للعبة، إلى اتفاق مع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

وأكدت القناة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن جيسوس سيتولى قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لمدة 3 سنوات قادمة، خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني.

ويملك جيسوس خبرة كبيرة في الملاعب السعودية؛ حيث تولى تدريب الهلال في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019، متوّجًا بلقب كأس السوبر السعودي، قبل أن يعود مجددًا في مطلع الموسم الرياضي الماضي.

وبعد عودته إلى الزعيم الهلالي.. توّج المدير الفني البرتغالي بلقب كأس السوبر السعودي "مرتين"، مع الحصول على دوري روشن للمحترفين وكأس الملك في 2023-2024.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، بالعلامة الكاملة "18 نقطة" من 6 مباريات، مع التأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتحقيق الفوز في أول جولتين من مسابقة النخبة الآسيوية.