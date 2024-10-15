"من سيدفع 1.5 مليار يورو".. تيباس يطالب الفيفا بإلغاء كأس العالم للأندية 2025 فورًا!

ماذا قال رئيس رابطة الليجا؟

طالب خافيير تيباس رئيس الرابطة الإسبانية لكرة القدم، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، بإلغاء كأس العالم للأندية 2025.

وسوف تجرى النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية FIFA في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

وقال تيباس في حديثه بمنتدى الاتحاد الأوروبي للأندية ببروكسل: "رئيس الفيفا، أنت تعلم أنك لم تبع حقوق كأس العالم للأندية، وليس لديك رعاية له، أنت تعرف أن الدوريات واتحادات اللاعبين لا تريد البطولة، اسحبوا كأس العالم للأندية الآن".

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وأضاف: "إذا كنت ستستخدم أموال الفيفا لتمويل الأموال المفقودة من الوعد الذي قطعته للأندية، فأنت تأخذها من كل تلك الاتحادات أو الأماكن التي يقول الفيفا إنها موجودة للمساعدة، نحن نتحدث عن أكثر من 1.5 مليار يورو يجب سحبها من هذا الصندوق".

وقدم الاتحاد العالمي للاعبين واتحاد اللاعبين العالميين ورابطة الدوري الأوروبي التي تمثل 37 رابطة محلية شكوى مشتركة إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل، تتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالاستخدام السيئ لحقه كمنظم للبطولات.

وحسب شبكة " ESPN " فإن الفيفا يعتقد أن كأس العالم للأندية سيكون لها تأثير ضئيل على جداول كرة القدم ورفاهية اللاعبين، نظرا لأنها ستقام كل 4 سنوات، وتضم 7 مباريات كحد أقصى.