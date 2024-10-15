صديقة نيمار عن العيش في السعودية: صلاة المسلمين تضبط إيقاع الحياة هنا!

الآذان يلفت أنظار برونا بيانكاردي..

روجت برونا بيانكاردي؛ عارضة الأزياء البرازيلية وصديقة نيمار دا سيلفا؛ لاعب الهلال السعودي، بطريقة خاصة للحياة في العاصمة السعودية "الرياض"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

نيمار كان قد انتقل للعيش في الرياض بعدما تعاقد معه الهلال في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا، وبعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وانضمت له صديقته البرازيلية بعد فترة خلافات بينهما امتدت لأشهر، لكنهما تصالحا مؤخرًا، لترافقه بشكل دائم للحياة في الرياض.

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ويبدو أن آذان الصلوت الخمس قد لفت نظر برونا كثيرًا، إذ نشرت فيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابها بتطبيق "إنستجرام"، لحظة رفع آذان إحدى الصلوت.

وعلقت عارضة الأزياء: "مواقيت الصلاة في الرياض تضبط إيقاع الحياة هنا، إذ يصلي المسلمون خمس مرات في اليوم".

وأضافت برونا مستعرضة الصلوت الخمس "الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء"، معرفة متابعيها على مواعيد كل منها. (شاهد الفيديو)

يذكر أن نيمار قابل سوء حظ غريب في بداية مسيرته مع الزعيم، إذ أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة مع المنتخب البرازيلي خلال التوقف الدولي في أكتوبر 2023، وحتى الآن لم يعد للملاعب وإن كانت عودته قد اقتربت.