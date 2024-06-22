أخبار الهلال اليوم | توثيق مفاجأة تركي آل الشيخ.. وسؤال الزعيم يحرج نجم البرتغال!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 22 يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 22 يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، توقيع "اتفاقية خاصة" مع نادي الهلال السعودي، بشكل رسمي.

استقرت إدارة نادي الشباب على مصير البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

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رغم تعهد الرئيس الجديد لؤي ناظر، بإقالة المدرب، إلا أن نادي الاتحاد لم يعلن رسميًا - حتى هذه اللحظة - عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، في ظل عدم التوصل لاتفاق مع المدرب الجديد الذي سيقود العميد في الموسم المُقبل.

تعرض النجم البرتغالي رافائيل لياو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، لـ"موقف محرج" في المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب بلاده، قبل مواجهة تركيا.

حرص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال، على مشاركة متابعيه للقطات من برنامج تأهيله للعودة إلى الملاعب في الموسم الجديد.

وجه البرازيلي الشاب إندريك، المنضم حديثًا إلى ريال مدريد، رسالة إلى نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، من داخل معسكر السيلساو استعدادًا لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة.