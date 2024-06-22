حرص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال، على مشاركة متابعيه للقطات من برنامج تأهيله للعودة إلى الملاعب في الموسم الجديد.

ويتواجد نيمار حاليًا في لوس أنجلوس الأمريكية، حيث يخضع لبرنامج علاجي في الفترة الحالية، من أجل التعافي من الإصابة والعودة إلى التدريبات الجماعية مع الهلال في أقرب وقت.

وقال ثامر الشهراني أخصائي علاج إصابات العظام في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X": " نيمار يُكمل الإعداد في لوس أنجلوس، نجم الهلال يواصل التأهيل، ضمن برنامج الإعداد الخاص به في المراحل المتقدمة من تأهيل بعد عملية الرباط والغضروف".

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وأضاف: "المدة المتوقعة للعودة إلى تدريبات الهلال، 9 أسابيع تقريبًا".

وأصيب نيمار في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ضد أوروجواي، خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانضم نيمار لصفوف الهلال، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في أغسطس الماضي، بعقد لمدة موسمين مقابل 90 مليون يورو، لكن الإصابة حرمته من الظهور كثيرًا مع الزعيم في موسم استثنائي، سيطر خلاله على البطولات المحلية كافة.

وتغيب البرازيلي نيمار عن أول 4 مباريات منذ قدومه إلى الهلال، في مسابقة دوري روشن السعودي، وسجل مشاركته الأولى في مباراة الجولة السادسة، والتي حسمها الموج الأزرق على الرياض بنتيجة 6-1، وصنع اللاعب تمريرتين حاسمتين في المباراة.