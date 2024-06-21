فيديو | "لياو في موقف محرج" .. أزمة بمؤتمر البرتغال بسبب الهلال!

لياو هدف الهلال الأول في الصيف الحالي..

تعرض النجم البرتغالي رافائيل لياو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، لـ"موقف محرج" في المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب بلاده، قبل مواجهة تركيا.

منتخب البرتغال يواجه نظيره التركي، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وخلال تواجده في المؤتمر.. قام أحد الصحفيين بتوجيه سؤال إلى لياو؛ بشأن حقيقة مفاوضات نادي الهلال السعودي معه، وإمكانية انتقاله إلى دوري روشن للمحترفين، في الصيف الحالي.

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النجم البرتغالي أثناء استماعه لـ"الترجمة" الخاصة بالسؤال، وقبل إجابته عليه مباشرة؛ قام المسؤول الإعلامي للمنتخب البرتغالي، بالتدخل بشكل سريع.

المسؤول الإعلامي رد على هذا الصحفي؛ قائلًا: "نحن هنا ليس للإجابة على مثل هذه الأسئلة.. لدينا مباراة مهمة غدًا".

جدير بالذكر أن البرتغال فازت على التشيك، بهدفين مقابل واحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات، بينما انتصر المنتخب التركي على نظيره الجورجي (3-1).