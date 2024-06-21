تركي آل الشيخ يعلنها رسميًا .. توقيع عقود "الاتفاقية الضخمة" مع الهلال

مفاجآت تركي آل الشيخ تتواصل..

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، توقيع "اتفاقية خاصة" مع نادي الهلال السعودي، بشكل رسمي.

آل الشيخ كشف في وقتٍ سابق، عن تطوير ضخم في ملعب "المملكة أرينا"، الخاص بفريق الكرة بنادي الهلال، مع استخدام تقنيات لأول مرة في عالم الساحرة المستديرة.

ومساء يوم الجمعة، وبعد انتخاب فهد بن نافل، رئيسًا لمجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية" في ولاية جديدة، أكد آل الشيخ على توقيع العقود بشكل رسمي؛ لتطوير ملعب "المملكة أرينا".

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ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صورة من العقود؛ معلقًا عليها بالقول: "مبروك وبالتوفيق".

ويشمل تطوير "المملكة أرينا"؛ زيادة سعة المدرجات إلى 27.600 ألف، مع تحسين المقاعد والإضاءة وغرف الملابس والعيادات الطبية وقاعة المؤتمرات، إلى جانب استحداث أعمدة مزروعة تحت أرضية الملعب "لأول مرة"، تحافظ على جودتها، خاصة بعد استضافة الأحداث الترفيهية.

جدير بالذكر أن معالي المستشار تركي آل الشيخ أوضح في وقتٍ سابق، أن "موسم الرياض" سيتحمل تكلفة تطوير ملعب "المملكة أرينا"؛ مقابل حصوله على حقوق تسمية المدرج باسمه.