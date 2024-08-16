أخبار الهلال اليوم | تحذير نصراوي من أخطاء التحكيم بنهائي السوبر .. وعرض سعودي لضم ميشايل!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024.

حذر من الأخطاء التحكيمية .. رئيس النصر السابق يُثير الجدل قبل نهائي السوبر ضد الهلال!

أثار مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الجدل، قبل نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وذلك بشأن الأخطاء التحكيمية التي قد تحدث في تلك المواجهة. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | بعد أحداث السوبر .. عضو رابطة الأهلي يتوعد بفضح كذب الهلاليين والاتحاديين ويفتح النار على إدارة خالد العيسى

توعد أحد أعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي، كل من "يسيء" إلى مدرج الراقي؛ وذلك بعد كلاسيكو الهلال الكبير، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

"يودع جماهير الهلال أمام النصر" .. الكشف عن قيمة انتقال سعود عبدالحميد إلى روما بعد وصفها بالمهينة

يبدو أن "انتقال" النجم الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي الهلال السعودي، إلى فريق العاصمة الإيطالية روما، بات مسألة وقت ليس إلا. "اقرأ التفاصيل"

"المفاوضات مع الهلال عادت وبقوة" .. نادٍ سعودي يطلب ميشايل ونيمار يترقب!

كثف أحد أندية المملكة العربية السعودية، من مفاوضاته مع عملاق الرياض الهلال؛ من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

تحسبًا لرحيل سعود عبدالحميد .. لاعب هولندا يخطف أنظار الهلال

رغم التمسك الكبير بالظهير الأيمن سعود عبدالحميد إلا أن هذا لم يمنع الهلال من وضع خطة بديلة، تحسبًا لرحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | أعاشق أنت أم معتدٍ بالضرب؟! .. مشجع يفاجئ علي البليهي بعناق وقبلات غريبة

النجوم معتادون دائمًا على مقابلة الجماهير، لكن ما تعرض له علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، ربما من الغرائب والطرائف. "اقرأ التفاصيل"

كواليس وأسرار المفاوضات .. الهلال يتهور بـ"عرض جنوني" لحسم صفقة متعب الحربي من الشباب!

تحت شعار "نريده بأي شكل".. يعمل مجلس إدارة نادي الهلال السعودي حاليًا، على حسم صفقة الظهير الأيسر الدولي متعب الحربي، من فريق العاصمة الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

"ننتظر عودته بفارغ الصبر" .. ياسين بونو يُعلق على تواجد نيمار بدوري روشن السعودي

كشف ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال، عن رأيه في تواجد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في دوري روشن السعودي، متحدثًا عن تطور البطولة خلال الفترة الحالية. "اقرأ التفاصيل"

قرعة دوري أبطال آسيا النخبة | فرصة أمام النصر والهلال للانتقام من العين .. والأهلي أمام مهمة ثقيلة

أجريت قرعة دور المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا النخبة مساء اليوم الجمعة، حيث أسفرت عن مواجهات عربية قوية وتحديات خاصة للأندية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "غدًا الحسم" .. جيانلوكا دي مارزيو يُكذب وليد الفراج بشأن سعود عبدالحميد وروما

كذب الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو الإعلامي السعودي وليد الفراج، بشأن انتقال سعود عبد الحميد من نادي الهلال إلى روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. "اقرأ التفاصيل"