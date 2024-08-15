فيديو | أعاشق أنت أم معتدٍ بالضرب؟! .. مشجع يفاجئ علي البليهي بعناق وقبلات غريبة

مدافع الهلال صُدم من رد فعل المشجع..

النجوم معتادون دائمًا على مقابلة الجماهير، لكن ما تعرض له علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، ربما من الغرائب والطرائف.

مدافع الزعيم كان متوجهًا لحافلة الفريق في أبها، استعدادًا لخوض منافسات كأس الدرعية للسوبر السعودي، وهنا كانت المفاجأة..

المشجع عند رؤية البليهي أصدر رد فعل "منقضًا" على اللاعب بأحضان وقُبلات غريبة، وكأنه يعتدي عليه بدلًا من الإعراب عن حبه، قبل أن يتدخل المنظمون من حوله لإبعاده عنه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يذكر أن الهلال كان قد نجح في العبور لنهائي كأس السوبر بعد الفوز أمام الأهلي بركلات الترجيح (4-1)، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

ومن المقرر أن يواجه الزعيم جاره "النصر" في النهائي، المقرر إقامته غدًا السبت، على استاد المحالة.