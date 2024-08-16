"ننتظر عودته بفارغ الصبر" .. ياسين بونو يُعلق على تواجد نيمار بدوري روشن السعودي

حارس الهلال يتحدث عن زميله نيمار والكرة المغربية

كشف ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال، عن رأيه في تواجد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في دوري روشن السعودي، متحدثًا عن تطور البطولة خلال الفترة الحالية.

وأجرى نيمار جراحة في الركبة بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، حيث يواصل حاليًا عمليات التأهيل البدني، استعدادًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وقال بونو عن نيمار خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "نيمار يتعافى ونحن نتطلع بالفعل لوجوده معنا، سيكون إضافة كبيرة للفريق ودوري روشن".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن نمو وتطور دوري روشن قال حارس الهلال: "الدوري ينمو بشكل كبير في ظل وجود لاعبين رفيعي المستوى، وسيستمر في النمو شيئًا فشيئا، فاللاعب الحلي جيد جدًا فنيًا، ومع قدوم الأجانب يتطور تكتيكيًا وتنافسيًا".

وأنهى ياسين حديثه قائلًا: "دائمًا ما كانت تمتلك المغرب لاعبين جيدين، وقام الاتحاد بعمل رائع من أجل زيادة القدرة التنافسية في دورينا الحلي، والآن الجميع يستمتعون به، والثقافة في السعودية تشترك في أشياء كثيرة مع ثقافتي، ولم أجد صعوبة في التكيف معها، وأحاول الاستمتاع بها على أكمل وجه".