"المفاوضات مع الهلال عادت وبقوة" .. نادٍ سعودي يطلب ميشايل ونيمار يترقب!

رحيل اللاعب شبه مؤكد عن نادي الهلال..

كثف أحد أندية المملكة العربية السعودية، من مفاوضاته مع عملاق الرياض الهلال؛ من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ميشايل البالغ من العمر 28 سنة، أقوى "الأجانب" المرشحين للرحيل عن الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وسط أنباء عن رغبة قوية من اللاعب، في العودة إلى بلاده البرازيل.

وفي هذا السياق وتحت عنوان "خاص".. أعلن الإعلامي الرياضي حامد القرني، عودة مفاوضات نادي نيوم السعودي مع الزعيم الهلالي وبـ"قوة"؛ للتعاقد مع ميشايل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

القرني كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن أن البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني لفريق نيوم الأول لكرة القدم؛ لديه رغبة قوية في التعاقد مع نجم الهلال.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن القرار النهائي في الصفقة؛ سيتم اتخاذه بعد ديربي الهلال والنصر، يوم السبت القادم، في نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025.

وأوضح حامد القرني أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور؛ سيتم تسجيله في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "مجددًا"، بدلًا من ميشايل ديلجادو؛ حال إتمام انتقاله إلى نيوم.

جدير بالذكر أن الهلال رفع اسم نيمار من قائمته - بشكل مؤقت -، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"؛ وذلك بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها في أكتوبر 2023.