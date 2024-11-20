أخبار الهلال اليوم | نجم بايرن ميونخ السابق يرفض عرض جورج جيسوس .. وأزمة جديدة بسبب نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأربعاء الموافق 20 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"الهلال لا يملك سلطة القرار!" .. جورج جيسوس يورط الإدارة أمام صندوق الاستثمارات السعودي بسبب نيمار

لا صوت يعلو في الوسطين الرياضي السعودي والبرازيلي، على مستقبل ساحر السامبا نيمار دا سيلفا جونيور، مع عملاق الرياض الهلال؛ وذلك قبل فتح باب الانتقالات الشتوية "يناير 2025" (طالع التفاصيل).

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رفض لسبب وحيد .. جيسوس يعرض منصبًا في الهلال على نجم بايرن ميونخ السابق

حاول نادي الهلال السعودي الاستعانة بالبرازيلي رافينيا نجم بايرن ميونخ السابق، كمساعد للمدير الفني جورجي جيسوس (طالع التفاصيل).

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"عنصرية مقيتة تجاه سعود عبدالحميد" .. تصميم الاتفاق لدعم المنتخب السعودي أمام إندونيسيا يثير الاستياء!

بينما أراد نادي الاتفاق السعودي دعم المنتخب الوطني الأول قبل مواجهة إندونيسيا، تعرض لهجوم جم على إثر التصميم الذي اختاره لفعل ذلك (طالع التفاصيل).

"أنا مدين لك!" .. عبدالعزيز المريسل يعتذر لسامي الجابر: كنت مجبرًا على انتقادك

فاجأ الإعلامي عبدالعزيز المريسل، الشارع الرياضي السعودي، بـ"اعتذار" رسمي إلى سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

مدرب البرازيل: المنتخب يحتاج إلى نيمار .. واستبعاده كان "القرار الصحيح"

أعرب دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن رغبته في عودة نيمار جونيور نجم الهلال السعودي، إلى صفوف منتخب السيليساو (طالع التفاصيل).