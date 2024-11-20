"أنا مدين لك!" .. عبدالعزيز المريسل يعتذر لسامي الجابر: كنت مجبرًا على انتقادك

رسالة من المريسل إلى أسطورة نادي الهلال..

فاجأ الإعلامي عبدالعزيز المريسل، الشارع الرياضي، بـ"اعتذار" رسمي إلى سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

الفترة الماضية شهدت هجومًا مستمرًا من المريسل ضد الجابر؛ وسط "التقليل" منه، بالمقارنة مع بعض أساطير نادي النصر، وعلى رأسهم الهداف التاريخي ماجد عبدالله.

وفي هذا السياق.. كتب المريسل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "كابتن سامي.. الصراعات الإعلامية أجبرتني على انتقادك بشدة".

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وأضاف الإعلامي الرياضي؛ متحدثًا لأسطورة الزعيم: "اليوم أنا مدين لك باعتذار.. ربما لا يهمك ذلك؛ لكنه يهمني"، مشددًا على أن الجابر "رجال" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأوضح عبدالعزيز المريسل أنه لم ينطق بكلمة أو لفظ مسيئ ضد أسطورة الهلال ومنتخب السعودية أبدًا؛ على الرغم من انتقاده الشديد له وهجومه عليه.

جدير بالذكر أن اعتذار المريسل للجابر؛ يأتي بعد 24 ساعة فقط، من تغزل أسطورة الهلال في ماجد عبدالله، خلال منتدى "مسك العالمي"؛ قائلًا: "إنه ملهمي في كرة القدم.. وسر نجاحاتي طوال مسيرتي".