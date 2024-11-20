"الهلال لا يملك سلطة القرار!" .. جورج جيسوس يورط الإدارة أمام صندوق الاستثمارات السعودي بسبب نيمار

قضية نيمار تتصاعد داخل نادي الهلال..

لا صوت يعلو في الوسطين الرياضي السعودي والبرازيلي، على مستقبل ساحر السامبا نيمار دا سيلفا جونيور، مع عملاق الرياض الهلال؛ وذلك قبل فتح باب الانتقالات الشتوية "يناير 2025".

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا؛ إلا أنه تعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، في شهر أكتوبر من العام الماضي، ليغيب سنة كاملة عن الملاعب.

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وبعد هذه الإصابة.. رفع مسؤولو الهلال وبطلب شخصي من البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، اسم نيمار من "القائمة المحلية"؛ وذلك حتى شهر يناير القادم.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "UOL" البرازيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن أن جيسوس يرفض الاستغناء عن أي محترف بصفوف الزعيم الهلالي؛ من أجل تسجيل نيمار في "القائمة المحلية"، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ حيث يتمسك ببقائهم جميعًا.

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ويضم الهلال 8 محترفين - فوق السن - حاليًا، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم "المحلية"؛ وهو الحد الأقصى المسموح به حسب اللوائح والقوانين، بخلاف نيمار جونيور الذي لا يحق له المشاركة، سوى في بطولة النخبة الآسيوية فقط.

الصحيفة البرازيلية أشارت إلى أن الإدارة الهلالية، لا تمانع في الاستغناء عن نيمار، خلال الميركاتو الشتوي القادم، والاحتفاظ بجميع الأجانب الآخرين؛ خاصة أن هُناك شكوك بشأن الحالة الطبية والبدنية لنجم السامبا، الذي يُعاني من "تمزق في العضلة الخلفية" حاليًا، وذلك بعد شفائه من "الرباط الصليبي".

وعلى الرغم من ترحيب إدارة الهلال بـ"الاستغناء" عن نيمار؛ إلا أن الصحيفة أعلنت أن مسؤولي النادي الأزرق لا يملكون سلطة اتخاذ القرار، حيث أن هذا الملف في يد صندوق الاستثمارات السعودي فقط.

وأوضحت أن صندوق الاستثمار السعودي قد يرفض رحيل نيمار من الزعيم الهلالي، لأمور متعلقة بـ"التسويق وحقوق البث"؛ ما سيسبب أزمة كبيرة لإدارة النادي، خاصة مع رفض جيسوس الاستغناء عن أي محترف آخر، في صفوف الفريق.

جدير بالذكر أن نيمار شارك في 7 مباريات رسمية فقط، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، بواقع 428 دقيقة؛ مسجلًا هدفًا وحيدًا وصانعًا 3 آخرين، مع الحصول على كارت أصفر.