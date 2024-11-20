مدرب البرازيل: المنتخب يحتاج إلى نيمار.. واستبعاده كان "القرار الصحيح"

ماذا قال دوريفال؟

أعرب دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن رغبته في عودة نيمار جونيور نجم الهلال السعودي، إلى صفوف منتخب السيليساو.

ولم يشارك نيمار مع المنتخب منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لمدة عام، وحتى بعد العودة مع ناديه مؤخرًا، لم يستدعه دوريفال إلى معسكر نوفمبر، وذلك قبل أن يتعرض لإصابة جديدة قبل أسبوعين.

وتعادل منتخب البرازيل في مباراتيه بفترة التوقف الدولي الحالية، أمام فنزويلا وأوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يحتل المركز الخامس، متأخرًا بفارق 7 نقاط عن الأرجنتين (في الصدارة).

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وقال دوريفال، في مؤتمر صحفي عقب التعادل مع أوروجواي: "لقد أعربت دائمًا عن إعجابي بنيمار، نحن جميعًا نعرف قدراته،أود أن يعود إلى الفريق في وقت يمكن للفريق دعمه فيه. آمل أن يحدث ذلك مرة أخرى في مارس أو في العام التالي، كل ما نريده هو أن يكون لائقًا تمامًا حتى يتمكن من تقديم أفضل ما لديه".

وأضاف: "لا شك لدي أنه مع نيمار، سيقدم المنتخب أداءً أفضل، أعتقد أنه كان من السابق لأوانه التفكير في عودته في ذلك الوقت، إذا كان لائقًا، لكان قد سارع بهذا الأمر بالفعل، كان قرار استبعاده قرارًا صحيحًا، خاصة بعد ما حدث لاحقًا، إصابته".

وختم: "كنا حذرين للغاية، حيث كنا نراقب حالته. اتخذنا النهج الصحيح. أولاً، نريد أن يستعيد لياقته مع ناديه، ثم يعود إلى المنتخب الوطني، لأنه عنصر أساسي. لا شك لدي أنه سيستمر في النمو مع الفريق".