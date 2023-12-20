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أخبار الهلال اليوم | النصر وسلمان الفرج، وخبر سعيد بشأن نيمار

تامر أبو سيدو
NeymarGetty
الهلالدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 20 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 20 ديسمبر 2023

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