أخبار الهلال اليوم | الأهلي يرفع مزاد علي البليهي، ونيمار يُربك حسابات جورج جيسوس

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 يناير 2025
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نيمار يُربك حسابات جورج جيسوس
قرر جورج جيسوس عدم قيد نيمار في القائمة المحلية للهلال للنصف الثاني من الموسم، اقتناعًا منه بعدم استعادته لمستواه وحاجته للمزيد من التأهيل، لكن ما فعله اللاعب مؤخرًا أربك حسابات المدرب المخضرم.
نيمار، وحسب الصحفي عساف الخليفي، يُقدم منذ بداية يناير الجاري أداءً قويًا جدًا في التدريبات، حتى أنه قاد فريقه للفوز بالمناورة التدريبية 3 مرات متتالية وسط تألقه الملفت وإحرازه للهاتريك في المران الأخير.
نيمار بذلك المستوى الممتاز أثار الجدل حول قدرته على تغيير رأي جيسوس به وإقناعه بقيده والاستفادة منه في الدوري السعودي.
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